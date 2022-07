L’Estate è finita, cambia tutto: fino a dieci gradi in meno | Quanto durerà la tregua? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Negli ultimi dieci giorni tutta l’Italia ha dovuto sopportare il ‘soffio’ di Caronte, l’ennesima ondata di calore di questa estate rovente che ha fatto impennare le colonnine di mercurio ben al di sopra delle medie stagionali. In alcune zone, infatti, si sono raggiunte temperature circa 8/10 gradi più alte rispetto a Quanto si percepisce di solito in questo periodo. L’Italia intera ha fortemente boccheggiato e si è affidata a condizionatori, ventilatori, tuffi in mare o al lago e ogni possibile tentativo di trovare un po’ di refrigerio. Tuttavia sembra proprio che questa sofferenza stia per terminare e che sia in arrivo la tanto auspicata tregua. Come riporta anche il quotidiano La Repubblica, Caronte sta man mano perdendo la sua potenza, favorendo l’ingresso di aria polare che sta rapidamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Negli ultimigiorni tutta l’Italia ha dovuto sopportare il ‘soffio’ di Caronte, l’ennesima ondata di calore di questa estate rovente che ha fatto impennare le colonnine di mercurio ben al di sopra delle medie stagionali. In alcune zone, infatti, si sono raggiunte temperature circa 8/10più alte rispetto asi percepisce di solito in questo periodo. L’Italia intera ha fortemente boccheggiato e si è affidata a condizionatori, ventilatori, tuffi in mare o al lago e ogni possibile tentativo di trovare un po’ di refrigerio. Tuttavia sembra proprio che questa sofferenza stia per terminare e che sia in arrivo la tanto auspicata. Come riporta anche il quotidiano La Repubblica, Caronte sta man mano perdendo la sua potenza, favorendo l’ingresso di aria polare che sta rapidamente ...

Pubblicità

jupithver : @rvdlvs ma infatti l’estate 2020 è finita - sborra_boy : RT @AnnaaIsGod: ferragosto = l’estate è finita - Rainbow_Uapa : @agoleso Credo di essere l'unica persona in tutta Europa ad essersi goduta quell'estate. Iniziata presto, finita ta… - Vertester : Comunque quella ragazza ha vinto tutto. Chissà quanti soldi si sta facendo con questa cazzata del parlare in corsiv… - birbadexi : @agoleso Eppure in Sardegna fu dichiarata finita l’emergenza siccità…proprio nel 2003 passai la mia prima estate fa… -