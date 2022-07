La Marmolada chiusa per fermare chi sale nonostante i divieti: «Il mio compagno è volato via, io salva per un attimo» (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Marmolada è chiusa. Il Soccorso Alpino ha installato cartelli di divieto in tutti i cinque punti di accesso alla montagna. Sono presidiati dalle forze dell’ordine, perché nonostante la tragedia in questi giorni c’è chi ha continuato a salire. Curiosi e veri e propri turisti che ignoravano l’ordinanza del comune di Canazei. Intanto il numero dei dispersi è calato a cinque unità. Sono tutti italiani. Intanto sale la rabbia dei familiari delle vittime. «Perché nessuno li ha fermati?», si è chiesta la sorella di Erica Campagnaro, che con il marito Davide Miotti è ancora nella lista di chi non si trova. Ma c’è anche chi si è salvato. Il 30enne Davide Carnielli è stato riconosciuto dai genitori grazie a un piercing. Ma è ancora ricoverato in terapia intensiva a Treviso. Alessandra De Camilli ha invece ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) La. Il Soccorso Alpino ha installato cartelli di divieto in tutti i cinque punti di accesso alla montagna. Sono presidiati dalle forze dell’ordine, perchéla tragedia in questi giorni c’è chi ha continuato a salire. Curiosi e veri e propri turisti che ignoravano l’ordinanza del comune di Canazei. Intanto il numero dei dispersi è calato a cinque unità. Sono tutti italiani. Intantola rabbia dei familiari delle vittime. «Perché nessuno li ha fermati?», si è chiesta la sorella di Erica Campagnaro, che con il marito Davide Miotti è ancora nella lista di chi non si trova. Ma c’è anche chi si èto. Il 30enne Davide Carnielli è stato riconosciuto dai genitori grazie a un piercing. Ma è ancora ricoverato in terapia intensiva a Treviso. Alessandra De Camilli ha invece ...

