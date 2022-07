Juve | affondo su Molina con i soldi di de Ligt

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Laha intenzione di investire con iricavati dalla cessione di Dybala. Il primo nome èdell’Udinese L’addio di Depotrebbe consentire alladi affondare il colpo per portarea Torino. In base a quanto riferito da Sportmediaset, infatti, i bianconeri sarebbero intenzionati a utilizzare una parte del ricavato dell’eventuale cessione dell’olandese per il terzino dell’Udinese. La richiesta dell’Udinese allaè di 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

