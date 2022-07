Inter | Bellanova | cancellato un post su instagram dei tempi del Milan

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il neo acquisto dell’, hadai suoi social undi quando giocava nella primavera delL’ex terzino del Cagliari e della primavera del, Raoul, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’. Il calciatore hadal suo profiloil lungocon cui aveva salutato ilnel 2019 quando era passato al Bourdeaux e nel quale diceva le seguenti parole: «Questi colori (rosso e nero, ndr) resteranno per sempre dentro di me . Oggi non solo lascio la squadra che mi ha cresciuto, lascio una parte della mia vita, una casa, un punto di riferimento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

RAOUL) dal Cagliari L'esterno classe 2000 arriva in prestito con diritto di riscatto : 'Si realizza un sogno che avevo fin da piccolo, entrare a far parte della mia squadra del