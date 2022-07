Il nonsense di un dibattito sull’identità di una sinistra in cui si cambiano i partiti invece dei dirigenti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Adesso che persino Romano Prodi apre al proporzionale, con la stessa formula passivo-aggressiva – «tutto meglio del Rosatellum» – già usata da Enrico Letta e dai molti altri che finora hanno fatto di tutto per tenersi il Rosatellum, qualcosa sembra muoversi davvero, almeno a. L’ipotesi di un sistema elettorale che consenta a ciascun partito di presentarsi agli elettori con la propria identità e il proprio programma, tuttavia, ha sollevato nel Partito democratico un angoscioso interrogativo. Vale a dire: quali sarebbero la nostra identità e il nostro programma? Obiettivamente, questioni elettorali a parte, non è un problema che riguardi solo laitaliana. L’ultimo numero del Magazine del New York Times, per esempio, apre con un lungo articolo sull’estinzione dei «democratici moderati», stretti in una morsa tra un’ala radicale molto ...