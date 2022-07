Il libro possibile: inaugurazione con Tardelli a quaranta anni dalla coppa del mondo Polignano a Mare, stasera inizia la ventunesima edizione PROGRAMMA ODIERNO (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’11 luglio saranno quaranta anni dalla vittoria del campionato del mondo di calcio in Spagna da parte della nazionale italiana. Ieri è stato il quarantennale di Italia-Brasile 3-2, partita altrettanto importante (se non di più) rispetto alla finale con la Germania. L’Italia è in un periodo di celebrazioni di quell’evento sportivo ed il festival del libro possibile non fa eccezione. Si inizia con Marco Tardelli di cui, oltre al secondo gol ai tedeschi a Madrid, si ricorda soprattutto l’urlo liberatorio, immediatamente dopo avere segnato. Di seguito, tratto dal sito libropossibile.com: Mercoledì 06 luglio 2022 Piazza Aldo Moro 19:45 Saluti istituzionali 20:00 40 anni dal mitico ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’11 luglio sarannovittoria del campionato deldi calcio in Spagna da parte della nazionale italiana. Ieri è stato il quarantennale di Italia-Brasile 3-2, partita altrettanto importante (se non di più) rispetto alla finale con la Germania. L’Italia è in un periodo di celebrazioni di quell’evento sportivo ed il festival delnon fa eccezione. Sicon Marcodi cui, oltre al secondo gol ai tedeschi a Madrid, si ricorda soprattutto l’urlo liberatorio, immediatamente dopo avere segnato. Di seguito, tratto dal sito.com: Mercoledì 06 luglio 2022 Piazza Aldo Moro 19:45 Saluti istituzionali 20:00 40dal mitico ...

