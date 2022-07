Il Chianti sul piccolo schermo grazie alla serie Stranger Things - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Chianti è ormai sinonimo di qualità e iconicità del made in Italy Il vino Chianti torna protagonista in tv. Una delle eccellenze del nostro territorio è stata infatti citata nuovamente nella serie ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilè ormai sinonimo di qualità e iconicità del made in Italy Il vinotorna protagonista in tv. Una delle eccellenze del nostro territorio è stata infatti citata nuovamente nella...

Pubblicità

SIENANEWS : Il vino Chianti torna protagonista sul piccolo schermo a conferma della sua iconicità e notorietà a livello interna… - GazzettadiSiena : Il vino Chianti torna protagonista sul piccolo schermo a conferma della sua iconicità e notorietà a livello interna… - GRomanacci : RT @ProtCivileRT: ???????Un incendio sta interessando il bosco in località Riseccoli, a Greve in Chianti. La Sala operativa regionale ha attiv… - ProtCivileRT : ???????Un incendio sta interessando il bosco in località Riseccoli, a Greve in Chianti. La Sala operativa regionale ha… - GazzChianti : ?? GREVE IN CHIANTI - ULTIM’ORA / Incendio a Greve in Chianti in zona Riseccoli. Anche porzioni di bosco in fiamme.… -