Grillo jr a processo, ma non si presenta in aula. Nuova testimonianza sulla ragazza “ubriaca” durante la serata (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ stato rinviato al prossimo 21 settembre, dopo la pausa estiva, il processo per il presunto stupro di gruppo nei confronti di una giovane studentessa italo norvegese che sarebbe avvenuto nel luglio di tre anni fa in Costa Smeralda. Imputati sono Ciro Grillo jr e dei suoi tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Gli ultimi due erano oggi presenti in aula, per la prima volta. Grillo jr a processo, i legali della ragazza soddisfatti “Ci riteniamo soddisfatti perché oggi sono emersi degli atti che certificano lo stato psichico fisco della ragazza” dopo lo stupro. Sono le parole dell’avvocato Dario Romano, che con Giulia Bongiorno rappresenta la parte civile della presunta vittima dello stupro in Costa Smeralda che sarebbe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ stato rinviato al prossimo 21 settembre, dopo la pausa estiva, ilper il presunto stupro di gruppo nei confronti di una giovane studentessa italo norvegese che sarebbe avvenuto nel luglio di tre anni fa in Costa Smeralda. Imputati sono Cirojr e dei suoi tre amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Gli ultimi due erano oggi presenti in, per la prima volta.jr a, i legali dellasoddisfatti “Ci riteniamo soddisfatti perché oggi sono emersi degli atti che certificano lo stato psichico fisco della” dopo lo stupro. Sono le parole dell’avvocato Dario Romano, che con Giulia Bongiorno rapla parte civile della presunta vittima dello stupro in Costa Smeralda che sarebbe ...

SecolodItalia1 : Grillo jr a processo, ma non si presenta in aula. Nuova testimonianza sulla ragazza “ubriaca” durante la serata… - fremo03893514 : RT @DmitryEvic: I tg hanno detto che..Oggi nell’aula si svolge il processo (a porte chiuse) a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi acc… - SegirtNews : Il processo a Grillo jr, in aula a sorpresa due imputati - Agenzia_Ansa : Nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e tre altri ragazzi, due imputati si sono pres… - fisco24_info : Il processo a Grillo jr, in aula a sorpresa due imputati: Udienza fiume, sentiti otto testimoni dell'accusa -