Faccia a faccia Conte-Draghi, M5S: “Dal premier vogliamo discontinuità” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un’ora di vertice a tu per tu fra il premier Mario Draghi e il leader del M5S, Giuseppe Conte, si è svolto mercoledì 6 luglio. Le tensioni restano. Il M5S non sembra orientato a lasciare il Governo. “vogliamo risposte chiare dal premier“. “Abbiamo parlato con Draghi, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5s. Abbiamo accumulato un forte disagio politico” ha detto Giuseppe Conte. “Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di Governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo. Ma occorre un forte segno di discontinuità“. Foto Ansa/Ettore FerrariRdC, la ‘bandiera’ M5S Conte ha poi insistito in particolare sul reddito di cittadinanza. “Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un’ora di vertice a tu per tu fra ilMarioe il leader del M5S, Giuseppe, si è svolto mercoledì 6 luglio. Le tensioni restano. Il M5S non sembra orientato a lasciare il Governo. “risposte chiare dal“. “Abbiamo parlato con, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5s. Abbiamo accumulato un forte disagio politico” ha detto Giuseppe. “Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di Governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo. Ma occorre un forte segno di“. Foto Ansa/Ettore FerrariRdC, la ‘bandiera’ M5Sha poi insistito in particolare sul reddito di cittadinanza. “Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Vedo gente che ha applaudito per 9 anni un Capo dello Stato che tifava per i carri armati sovietici, fare la morale… - NicolaPorro : Ogni tragedia ha un preciso mandante: l’uomo bianco, ricco e occidentale. È l’altra faccia della cancel culture ?? - ale_villarosa : La faccia come il cubo, prima riattivi le centrali a carbone e poi piangi le vittime e chiedi maggiore attenzione p… - annacasini96 : RT @ssoof__: fatelo grz?? quanti punti avete? hai visto la mia faccia +10 hai il mio numero +10 ti ho detto 'ti voglio bene' +10 sai il m… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 10,99 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -