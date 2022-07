Draghi e la ' conversione' sulla via di Ankara | una pagina nera per l' Italia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In Libia, come documentato con più articoli da Globalist , da tempo è in atto la spartizione della "Torta petrolifera" tra Turchia e Russia. Altro che stabilizzazione: assieme a Putin, Erdogan è tra ...

Pubblicità

globalistIT : - joecuce : @zpinningtop #GrazieRenzi, è lui che ha fatto cadere Conte e messo su Draghi. La conversione del marrano turco è op… - SperoniAlberto : RT @DaniloQuintoRM: Le anime sante degli 813 abitanti di #Otranto uccisi dai #turchi guidati da Gedik Ahmet Pascià il 14 agosto 1480 per av… - DaniloQuintoRM : Le anime sante degli 813 abitanti di #Otranto uccisi dai #turchi guidati da Gedik Ahmet Pascià il 14 agosto 1480 pe… - milvio_roma : @mims_gov @IAIonline @CSP_live @twitorino Oggi la delegazione di Presidente Draghi ha firmato un accordo in Turchi… -

Ladi Mario E pensare che un anno fa, in un momento di assoluta ed encomiabile sincerità, Mario, in conferenza stampa, aveva definito Erdogan per quello che è: un dittatore. ......le loro imbarcazioni sono state oggetto di 'appropriazione forzata di beni mobili con... 05:49- Erdogan, ecco i temi del confronto fra Italia e Turchia Si parla di gas, ne discutono ..."Per noi è essenziale rafforzare ulteriormente la prospettiva di adesione della Turchia all'Ue”. Lo ha ribadito il presidente turco Recep Tayyip ...«Così però diventa difficile andare avanti. Ogni giorno è una via crucis». A scattare la fotografia dell'ultima crisi di nervi andata in scena tra i partiti ...