Di Amato Maire Tecnimont | “Ingegnere umanista interprete del futuro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi la sostenibilità è il tema. Riteniamo che ci siano delle opportunità per il. Possiamo fare bene e la Fondazione può aiutarci in questo percorso con comunità dove intendiamo realizzare impianti che saranno del terzo millennio, ossia attenti alla sostenibilità con un occhio al domani e non al passato”. Così Fabrizio Di, presidente della Fondazione Evolve e del Gruppo. L’evoluzione e gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione in questi primi mesi sono stati sottolineati con orgoglio da Di: “Tutto è partito dall’idea di avere uno strumento efficace ed utile come la Fondazione per promuovere le nostre attività sulla transizione energetica. L’archivio storico racconta le radici dell’azienda, di quello che facciamo e di quello che faremo con le proiezioni ...