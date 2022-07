Covid, quarta dose vaccino: chi deve farla e perché è necessaria (Di mercoledì 6 luglio 2022) ‘Basta parlare di Covid’. Questo è il pensiero che tantissimi cittadini condividono soprattutto in questi giorni. E forse in parte è vero. Con l’arrivo dell’estate, ci si vuole riprendere un po’, cercando di tornare a quella che qualche anno fa era la nostra più scontata normalità. Purtroppo però, la pandemia è ancora in corso. E sono tanti gli esperti che dichiarano quanto sia inutile aspettare all’autunno per la quarta dose. Vediamo chi deve farla e perché è necessario. Leggi anche: Covid, nuova variante Omicron. L’allarme di Vaia: ‘È molto contagiosa e buca i vaccini’ Chi deve fare la quarta dose Riguardo la quarta dose del vaccino si sono aperte tante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) ‘Basta parlare di’. Questo è il pensiero che tantissimi cittadini condividono soprattutto in questi giorni. E forse in parte è vero. Con l’arrivo dell’estate, ci si vuole riprendere un po’, cercando di tornare a quella che qualche anno fa era la nostra più scontata normalità. Purtroppo però, la pandemia è ancora in corso. E sono tanti gli esperti che dichiarano quanto sia inutile aspettare all’autunno per la. Vediamo chiè necessario. Leggi anche:, nuova variante Omicron. L’allarme di Vaia: ‘È molto contagiosa e buca i vaccini’ Chifare laRiguardo ladelsi sono aperte tante ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, i rimpianti sulla quarta dose: “Andava estesa, ora è tardi” La salvezza è sempre una dose più in la. L’erro… - Adnkronos : #Quartadose vaccino #Covid: in tre mesi l'ha fatta meno di 1 su 3. - AlexBazzaro : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. Funzionano davve… - emanueleo73 : RT @AStramezzi: Era ora! Solo il Medico dovrebbe poter prescrivere il vaccino (non certo un Ministro) e informare il paziente di tutti i ri… - rossellafrat : RT @AStramezzi: Era ora! Solo il Medico dovrebbe poter prescrivere il vaccino (non certo un Ministro) e informare il paziente di tutti i ri… -