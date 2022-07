Contrexeville: Rosatello vola nei quarti, sarà derby con Errani (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel "Grand Est Open 88" Camilla vince in due set la sfida tra qualificate conto la francese Robbe: Sara supera in rimonta la serba Danilovic. In corsa al secondo turno anche Paolini, terza testa di serie, che giovedì dovrà vedersela con la russa Blinkova Leggi su federtennis (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel "Grand Est Open 88" Camilla vince in due set la sfida tra qualificate conto la francese Robbe: Sara supera in rimonta la serba Danilovic. In corsa al secondo turno anche Paolini, terza testa di serie, che giovedì dovrà vedersela con la russa Blinkova

Pubblicità

TENIPOcom : WTA 125 Contrexeville - Clay (Second Round) Camilla Rosatello (ITA) def. Alice Robbe (FRA) 7-6(7) 6-1 - Ale_Vinc : Bella vittoria di Camilla Rosatello nel WTA125 di Contrexeville contro Contreras Gomez, capace di qualificarsi sia… - livetennisit : WTA 125 Bastad e Contrexeville: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Camilla Rosatello in Francia (LIVE) - zazoomblog : Contrexeville: in gara Paolini Errani e Rosatello - #Contrexeville: #Paolini #Errani - livetennisit : WTA 125 Contrexeville: I risultati del turno unico di Qualificazione. Camila Rosatello approda in Md -

Contrexeville: Errani e Rosatello a caccia dei quarti FIT TENNIS: TORNEO CONTREXEVILLE. ROSATELLO SUPERA IL PRIMO TURNO ROMA (ITALPRESS) - Camilla Rosatello ha superato il primo turno del "Grand Est Open 88", torneo Wta 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa d ... ROMA (ITALPRESS) - Camilla Rosatello ha superato il primo turno del "Grand Est Open 88", torneo Wta 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa d ...