Conte ai parlamentari M5s: «Il governo chiarisca se vuole lavorare con noi». E al Pd: «Serve rispetto» (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Le alleanze per noi non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si basano su obiettivi condivisi e reciproco rispetto. Occorre lealtà e correttezza, altrimenti a noi non interessa un’alleanza per prendere voti in più. I diktat ci lasciano indifferenti». Sono le parole indirizzate al Pd dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dopo il lungo incontro di oggi con il presidente del Consiglio Mario Draghi. «Non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma agli italiani e al Paese – ha continuato Conte – . Se il governo e il premier Draghi che ha ascoltato con attenzione sceglieranno di seguire gli obiettivi di una giustizia sociale, la transizione ecologica, e comprenderanno l’importanza di intervenire adesso per evitare che famiglie e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Le alleanze per noi non sono un dato acquisito una volta per tutte. Si basano su obiettivi condivisi e reciproco. Occorre lealtà e correttezza, altrimenti a noi non interessa un’alleanza per prendere voti in più. I diktat ci lasciano indifferenti». Sono le parole indirizzate al Pd dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenuto all’assemblea congiunta dei gruppidopo il lungo incontro di oggi con il presidente del Consiglio Mario Draghi. «Non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma agli italiani e al Paese – ha continuato– . Se ile il premier Draghi che ha ascoltato con attenzione sceglieranno di seguire gli obiettivi di una giustizia sociale, la transizione ecologica, e comprenderanno l’importanza di intervenire adesso per evitare che famiglie e ...

