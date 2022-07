Carlos Santana sviene sul palco. Panico tra i fan: come sta il chitarrista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebre chitarrista è svenuto tra le braccia di un addetto alla sicurezza. Subito soccorso dai medici è stato trasferito in ospedale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il celebreè svenuto tra le braccia di un addetto alla sicurezza. Subito soccorso dai medici è stato trasferito in ospedale

Pubblicità

fanpage : Malore per Carlos Santana. Il chitarrista è crollato sul palco durante un concerto - Agenzia_Italia : Spettacolo sospeso e cancellato. Settantaquattro anni, l'artista messicano è stato portato via dal palco su una bar… - RaiNews : Santana stava suonando da circa 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroi… - DjSandb : RT @chilisummer: Sembrerebbe in condizioni critiche il chitarrista 74enne Carlos Santana che è svenuto durante un concerto in Michigan. - Africanasoul : RT @itsmeback_: MALORE IMPROVVISO PER CARLOS SANTANA Il chitarrista messicano leggenda del rock, ha avuto un malore ed è svenuto durante u… -