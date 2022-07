Calcio: Reina saluta la Lazio, 'è stato un piacere difendere questi colori' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! Grazie Mille! Pepote". Così su Instagram il portiere Pepe Reina saluta la Lazio dopo due stagioni. Il 39enne spagnolo nonostante un anno di contratto, ha deciso di lasciare la Capitale e con molta probabilità approderà al Villareal. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Èuned entrare nella storia dellacercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! Grazie Mille! Pepote". Così su Instagram il portiere Pepeladopo due stagioni. Il 39enne spagnolo nonostante un anno di contratto, ha deciso di lasciare la Capitale e con molta probabilità approderà al Villareal.

