Bruce Willis | fan in ansia | l’avvocato svela le sue condizioni attuali

(Di mercoledì 6 luglio 2022)diè intervenutio nel corso di una recente intervista al LA Times, per fare chiarezza. Ledi salute della star di Hollywood Lo scorso 31 marzo era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

Franz78it : RT @SpaamIsBack: 6. I genitori che passano da 2 ad 0 figli fanno cose incredibili, tipo ordinare pizza e mangiarla sul divano, mentre guard… - SpaamIsBack : 6. I genitori che passano da 2 ad 0 figli fanno cose incredibili, tipo ordinare pizza e mangiarla sul divano, mentr… - CinemApp_Cinema : Bruce Willis, il suo avvocato rivela: 'Voleva lavorare dopo la diagnosi di afasia, era in grado di farlo'… - movieplayer_it : Bruce Willis, il suo avvocato rivela: 'Voleva lavorare dopo la diagnosi di afasia, era in grado di farlo' - zazoomblog : Solo due ore: tra i migliori Bruce Willis mai visti (e senza cali di tensione - #migliori #Bruce #Willis #visti… -

a a a SOLO DUE ORE Sky Cinema Action, ore 21.15. Con, David Morse e Mos Def. Regia di Richard Donner. Produzione Usa 2006. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Mosley () è un poliziotto non più giovane e non più molto efficiente (...FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV Solo 2 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Actionè un poliziotto che accompagna un criminale a testimoniare. Durante il tragitto dovranno cercare di ...Bruce Willis, diverse settimane fa, ha annunciato il suo ritiro dalle scene. La star di Hollywood ha preso questa decisione non perché stanco ...Il divo 67enne si è poi ritirato dalle scene per via dell'afasia, un disturbo del linguaggio che pareva avesse compromesso alcune capacità anche sul set ...