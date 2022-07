Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2022, nei palasport: le date da Roma a Bologna e Milano (Di mercoledì 6 luglio 2022) I concerti di Cesare Cremonini nel 2022 proseguono e, dopo il tour estivo negli stadi, l’artista bolognese annuncia quello nei palasport. Sei i nuovi appuntamenti che si terranno in tre città italiane in autunno per un doppio live in ognuno dei palazzetti che accoglierà il cantante. Si parte con un doppio evento a Roma (1 e 2 novembre) al Palazzo dello Sport per proseguire nella sua Bologna (7 e 8 novembre) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e poi approdare a Milano (13 e 14 novembre) al Mediolanum Forum di Assago. I sei eventi nei palasport fanno seguito ai sette appuntamenti negli stadi, sold out. Il tour estivo si è concluso con il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la scorsa domenica. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Idinelproseguono e, dopo il tour estivo negli stadi, l’artista bolognese annuncia quello nei. Sei i nuovi appuntamenti che si terranno in tre città italiane in autunno per un doppio live in ognuno dei palazzetti che accoglierà il cantante. Si parte con un doppio evento a(1 e 2 novembre) al Palazzo dello Sport per proseguire nella sua(7 e 8 novembre) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e poi approdare a(13 e 14 novembre) al Mediolanum Forum di Assago. I sei eventi neifanno seguito ai sette appuntamenti negli stadi, sold out. Il tour estivo si è concluso con il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari la scorsa domenica. ...

