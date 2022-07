Alessandra e Tommaso, la Marmolada li ha separati per sempre: lei l’ha salutato in modo straziante (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uniti oltreché dall’amore anche da una grande passione per la montagna. Alessandra e Tommaso sono stati separati per sempre dalla Marmolada. Tra le vittime della Marmolada anche il 48enne Tommaso Carollo. L’uomo domenica scorsa si trovava sull’imponente ghiacciaio dolomitico insieme alla compagna di una vita, la 51enne Alessandra De Camilli. Entrambi erano appassionati di montagna. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uniti oltreché dall’amore anche da una grande passione per la montagna.sono statiperdalla. Tra le vittime dellaanche il 48enneCarollo. L’uomo domenica scorsa si trovava sull’imponente ghiacciaio dolomitico insieme alla compagna di una vita, la 51enneDe Camilli. Entrambi erano appassionati di montagna. L'articolo proviene da Leggilo.org.

