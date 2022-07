Ultime Notizie Roma del 05-07-2022 ore 19:10 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ancora lavori di una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio proseguono le ricerche di 5 persone tutte italiane che risultano ancora disperse nella tragedia della Marmolada dove ultra così attaccato da ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che Stavano salendo in vetta dalle sezioni con i droni sulla zona del disastro sono stati individuati alcuni indumenti ha riferito ai giornalisti Fausto Zambelli assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento si vedrà ora se è come recuperare questi reperti e questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono escursioni storiche precedenti al momento delle 7 vittime quattro sono state identificate due Sono in corso di riconoscimento e una è sconosciuta comunica la procura di tre Spiegando anche i feriti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora lavori di una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio proseguono le ricerche di 5 persone tutte italiane che risultano ancora disperse nella tragedia della Marmolada dove ultra così attaccato da ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che Stavano salendo in vetta dalle sezioni con i droni sulla zona del disastro sono stati individuati alcuni indumenti ha riferito ai giornalisti Fausto Zambelli assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento si vedrà ora se è come recuperare questi reperti e questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono escursioni storiche precedenti al momento delle 7 vittime quattro sono state identificate due Sono in corso di riconoscimento e una è sconosciuta comunica la procura di tre Spiegando anche i feriti ...

