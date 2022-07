Pubblicità

RaiNews : Ancora un video della tragedia sulla Marmolada, Non è facile sapre quante sono le persone coinvolte, sembrano almen… - Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - TgrRaiTrentino : Crollo sulla Marmolada. Dal luogo della tragedia Silvano Ploner della Tgr Trento. Primo bilancio provvisorio 5 mort… - nuova_venezia : Tragedia sulla Marmolada, Draghi incontra i parenti di vittime e dispersi: “Non deve accadere mai più” - messveneto : Tragedia sulla Marmolada, Draghi incontra i parenti di vittime e dispersi: “Non deve accadere mai più”: Il premier… -

'Sabato c'era il doppio della genteMarmolada. L'anno scorso era più caldo di ieri e non è ...- scrittore sostenendo che purtroppo la fatalità ha giocato un ruolo chiave nella immensadi ...Renato Marangoni, intervengonoavvenuta nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio in Marmaloda. Al momento, il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco è di 6 ...Mentre molte regioni d’Italia boccheggiano per il gran caldo, alcune zone del nord sono state colpite in queste ore da forti temporali. E, oltre ai danni, si è purtroppo registrata anche una vittima.Roma – “Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e ...