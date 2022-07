Traffico Roma del 05-07-2022 ore 13:30 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara Buongiorno raccordo anulare con code tra l’appia e la Laurentina in carreggiata interna si tratta di un incidente code per un lungo zona Ardeatino con un incendio all’altezza della via Cristoforo Colombo attenzione a possibili chiusure ieri un incendio al Trionfale nel Parco del pineto oggi ancora Fermi i collegamenti ferroviari della zona e quelle circostanti non ci sono corse tra le stazioni di San Pietro e di Vigna Clara Intanto in centro nel Rione Monti chiusa via Giovanni Lanza per un intervento dei vigili del fuoco in centro in corteo verso i Fori Imperiali a Piazza Venezia temporanea chiusura Traffico e deviazioni di percorso per i mezzi pubblici limitate le linee tram 514 E con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara Buongiorno raccordo anulare con code tra l’appia e la Laurentina in carreggiata interna si tratta di un incidente code per un lungo zona Ardeatino con un incendio all’altezza della via Cristoforo Colombo attenzione a possibili chiusure ieri un incendio al Trionfale nel Parco del pineto oggi ancora Fermi i collegamenti ferroviari della zona e quelle circostanti non ci sono corse tra le stazioni di San Pietro e di Vigna Clara Intanto in centro nel Rione Monti chiusa via Giovanni Lanza per un intervento dei vigili del fuoco in centro in corteo verso i Fori Imperiali a Piazza Venezia temporanea chiusurae deviazioni di percorso per i mezzi pubblici limitate le linee tram 514 E con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie ...

