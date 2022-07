Traffico Roma del 05-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdebuona giornata e ben trovati all’ascolto da Simone a Cerchiaraintenso lungo via di Torrevecchia rallentamenti nelle due direzioni sulla via Flaminia coda in zona Grottarossa direzione Tor di Quinto sulla diramazionenord La 1 disagi verso Firenze tra il raccordo Settebagni anche qui code incidente in via di Centocelle sulla via Tuscolana e sulla Appia Per quanto riguarda la via Appia incidente tra Furio Camillo e i Colli Albani mentre in centro nel Rione Monti chiusa via Giovanni Lanza per un intervento dei vigili del fuoco ieri un incendio al Trionfale nel Parco del pineto oggi ancora Fermi i collegamenti ferroviari nella zona è di quelle circostanti non ci sono corse tra le stazioni di San Pietro e di Vigna Clara in centro dalle 10 un corteo da Piazza della ...