"Succederà in altri ghiacciai", l'allarme del meteorologo dopo la Marmolada (Di martedì 5 luglio 2022) «Non si può prevedere quando si verificherà un altro fenomeno come quello che si è verificato domenica sulla Marmolada ma se le temperature aumenteranno ancora, dobbiamo aspettarci che valanghe o rotture di ghiacciai possano verificarsi sempre più frequentemente. Se prima questi eventi così violenti capitavano di rado, il rischio è che aumentino sempre di più». Lo dice all'Adnkronos Antonio Sanò, fondatore del sito "Ilmeteo.it", commentando, in seguito alla valanga che ha colpito la Marmolada, il rischio che un evento simile possa abbattersi anche su altri ghiacciai. «È evidente - continua Sanò - l'aumento della temperatura negli ultimi 30 anni, con un'accelerata negli ultimi 10. I cambiamenti climatici invece di avvenire in epoche molto lunghe, ora avvengono rapidissimamente al punto da ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) «Non si può prevedere quando si verificherà un altro fenomeno come quello che si è verificato domenica sullama se le temperature aumenteranno ancora, dobbiamo aspettarci che valanghe o rotture dipossano verificarsi sempre più frequentemente. Se prima questi eventi così violenti capitavano di rado, il rischio è che aumentino sempre di più». Lo dice all'Adnkronos Antonio Sanò, fondatore del sito "Ilmeteo.it", commentando, in seguito alla valanga che ha colpito la, il rischio che un evento simile possa abbattersi anche su. «È evidente - continua Sanò - l'aumento della temperatura negli ultimi 30 anni, con un'accelerata negli ultimi 10. I cambiamenti climatici invece di avvenire in epoche molto lunghe, ora avvengono rapidissimamente al punto da ...

