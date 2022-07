Speranza: “Covid ancora problema, appello per mascherina e quarta dose” – Video (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – L’emergenza Covid in Italia “è ancora un problema con cui fare i conti” anche se “oggi siamo molto più forti, abbiamo gli antivirali, i monoclonali, il 90% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con due dosi. Siamo nella condizione di affrontare il futuro con più serenità”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine del convegno della Fiaso al ministero della Salute a Roma. “Il mio appello è ai fragili: fate subito il richiamo del vaccino e poi a tutto di usare la mascherina in tutte le situazioni a rischio dove ci sono assembramenti o c’è il rischio di contagio”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – L’emergenzain Italia “èuncon cui fare i conti” anche se “oggi siamo molto più forti, abbiamo gli antivirali, i monoclonali, il 90% della popolazione sopra i 12 anni vaccinata con due dosi. Siamo nella condizione di affrontare il futuro con più serenità”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa margine del convegno della Fiaso al ministero della Salute a Roma. “Il mioè ai fragili: fate subito il richiamo del vaccino e poi a tutto di usare lain tutte le situazioni a rischio dove ci sono assembramenti o c’è il rischio di contagio”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

