Sinner ha perso, ma ci ha fatto (e ci farà) sognare (Di martedì 5 luglio 2022) Certo, quando ti trovi davanti per due set a zero ed alla fine perdi, una punta di rammarico in bocca c'è. E la delusione di Sinner è quella di tutti i tifosi che lo hanno seguito per quasi 4 ore e per tutti quei minuti hanno annusato, abbracciato e poi visto scomparire l'impresa. Ma la punta di rammarico va pesata con i kg e kg d'oro colato con cui il tennista altoatesino torna a casa da Wimbledon, dal campo centrale, dal tempio del tennis. Non bisogna infatti dimenticare da dove si era partiti. Solo due settimane fa Jannick rientrava da un infortunio e disputava il torneo di Eastburn perdendo al primo turno. Una sconfitta che non era la prima sull'erba, anzi: Sinner si presentava al via di Wimbledon senza aver mai vinto un solo match sul prato verde. Mai. Gli italiani però guardavano altrove, a Matteo Berrettini che si presentava al via da favorito ... Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) Certo, quando ti trovi davanti per due set a zero ed alla fine perdi, una punta di rammarico in bocca c'è. E la delusione diè quella di tutti i tifosi che lo hanno seguito per quasi 4 ore e per tutti quei minuti hanno annusato, abbracciato e poi visto scomparire l'impresa. Ma la punta di rammarico va pesata con i kg e kg d'oro colato con cui il tennista altoatesino torna a casa da Wimbledon, dal campo centrale, dal tempio del tennis. Non bisogna infatti dimenticare da dove si era partiti. Solo due settimane fa Jannick rientrava da un infortunio e disputava il torneo di Eastburn perdendo al primo turno. Una sconfitta che non era la prima sull'erba, anzi:si presentava al via di Wimbledon senza aver mai vinto un solo match sul prato verde. Mai. Gli italiani però guardavano altrove, a Matteo Berrettini che si presentava al via da favorito ...

FiorinoLuca : In 18 partite contro italiani negli Slam, Novak #Djokovic ha perso il primo set in ben 6 occasioni: WIMBLEDON 2022… - ludocremix : Nonostante abbia perso (contro il settimo in classifica) Sinner ha ancora una volta dimostrato quanto potenziale ha… - SimoneFloscoli : @SkySport Sinner stava giocando a 20 anni la partita della vita contro il giocatore numero 1 al mondo che ha vinto… - R0bbySSL : È vero, è andata male, ma io non ce la faccio proprio a essere deluso dopo una partita del genere che non ha perso… - Eventus_docet : RT @Simo_Tosc: Grazie @janniksin Torneo fantastico, hai perso contro un alieno ma il tempo è tuo! #Wimbledon2022 #Sinner -