Siccità | attenzione alta anche in Campania | in calo bacini idrici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoInil fenomeno dellasi consolida, dopo le tendenze già manifestatesi nelle settimane precedenti, nelle aree del casertano, lungo i fiumi Garigliano e Volturno, nel Casertano, mentre la carenza di precipitazioni inizia a farsi sentire nelle aree del Vallo di Diano (fiume Tanagro) e in Cilento, in provincia di Napoli edIrpinia, dove sono indel fiume Alento e il lago di Conza della. Restal’per il fiume Sele, nel Salernitano. Al momento i Consorzi di bonifica ed irrigazione continuano a fare fronte incessantemente alla domanda idrica degli agricoltori, resa più elevata dalle condizioni meteo con temperature record per il periodo e non ...