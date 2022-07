Schalke 04, UFFICIALE l’ingaggio dell’ex Samp Yoshida: il comunicato del club (Di martedì 5 luglio 2022) Lo Schalke 04 conferma il colpo per la difesa: UFFICIALE l’arrivo del difensore giapponese Yoshida, ex Sampdoria Lo Schalke 04, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l’ingaggio di Maya Yoshida. IL comunicato – «Un difensore centrale con esperienza internazionale rafforza i Royal Blues: Maya Yoshida ha firmato un contratto con l’FC Schalke 04 che durerà fino al 30 giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno. Il 33enne giapponese è apparso per l’ultima volta con la Sampdoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Lo04 conferma il colpo per la difesa:l’arrivo del difensore giapponese, exdoria Lo04, tramite i propri canali ufficiali, ha confermatodi Maya. IL– «Un difensore centrale con esperienza internazionale rafforza i Royal Blues: Mayaha firmato un contratto con l’FC04 che durerà fino al 30 giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno. Il 33enne giapponese è apparso per l’ultima volta con ladoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

fantapiu3 : #Sampdoria: ufficiale #Yoshida allo #Schalke04 #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - CalcioNews24 : #Yoshida è un nuovo giocatore dello #Schalke04 ? - umi830 : RT @SampNews24: Ex #Sampdoria, #Yoshida passa allo #Schalke: «Felice di poter giocare in Bundesliga» - SampNews24 : Ex #Sampdoria, #Yoshida passa allo #Schalke: «Felice di poter giocare in Bundesliga» - zazoomblog : Schalke UFFICIALE: arriva un ex Sampdoria - #Schalke #UFFICIALE: #arriva #Sampdoria -