Roma, Zaniolo arriva a Trigoria ma l'addio è vicino: la Juve è a un passo (Di martedì 5 luglio 2022) L'incontro sarà breve e poco intenso. Oggi si riaprono i cancelli di Trigoria anche per Zaniolo, ma la permanenza del numero 22 è agli sgoccioli. Già venerdì, infatti, Nicolò potrebbe trovarsi al ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) L'incontro sarà breve e poco intenso. Oggi si riaprono i cancelli dianche per, ma la permanenza del numero 22 è agli sgoccioli. Già venerdì, infatti, Nicolò potrebbe trovarsi al ...

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - _Morik92_ : Su #Zaniolo, c'è già l'intesa con la #Juve sulla base di 4mln per 4 anni. Contatti frequenti con il suo agente, c'è… - PazzoperPazzo : 'E la Roma merda, e la Roma merda, fogna de sta città' ~Nicolò Zaniolo nella sua BMW - tottimitico : @PinoVaccaro77 Ma infatti io rido Già lo ha detto che la Roma è un punti di passaggio per lui ma il cattivo ora è solo zaniolo -