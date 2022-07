Roma Belotti, un contatto per l’attaccante ma ancora nulla di concreto (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro di Belotti ancora è da definire: ci sono stati contatti con la Roma ma ancora nulla di concreto Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scoprire. Dopo l’addio al Torino, l’ex capitano granata, ha avuto diversi ammiccamenti da diverse squadra soprattutto all’estero. In Italia l’attaccante ha avuto contatti con la Roma, ma solo chiacchiere e ancora nulla di concreto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il futuro diè da definire: ci sono stati contatti con lamadiIl futuro di Andreatutto da scoprire. Dopo l’addio al Torino, l’ex capitano granata, ha avuto diversi ammiccamenti da diverse squadra soprattutto all’estero. In Italiaha avuto contatti con la, ma solo chiacchiere edi. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

