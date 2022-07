Rilancio al ribasso per le AirPods 3 oggi 5 luglio su Amazon (Di martedì 5 luglio 2022) oggi è un giorno molto particolare su Amazon in quanto potrete acquistare le fantastiche AirPods 3 con uno sconto davvero interessante del 15%. Queste straordinarie cuffiette, infatti, sono disponibili al prezzo di 169,15 euro (invece di 199,90 euro di listino) nel colore bianco e nella configurazione che non prevede AppleCare+. Tra le diverse caratteristiche, ciò che risalta è senza ombra di dubbio l’audio spaziale dotato di rilevamento dinamico della testa che consente un suono a tre dimensioni, con l’equalizzazione adattivo in grado di calibrare la musica in base al tipo di orecchio. Le AirPods di terza generazione, inoltre, integrano il sensore di pressione per controllare la musica, le chiamate in entrata, avrete la possibilità di riagganciare le telefonate e di attivare in modo rapido anche l’assistente ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 luglio 2022)è un giorno molto particolare suin quanto potrete acquistare le fantastiche3 con uno sconto davvero interessante del 15%. Queste straordinarie cuffiette, infatti, sono disponibili al prezzo di 169,15 euro (invece di 199,90 euro di listino) nel colore bianco e nella configurazione che non prevede AppleCare+. Tra le diverse caratteristiche, ciò che risalta è senza ombra di dubbio l’audio spaziale dotato di rilevamento dinamico della testa che consente un suono a tre dimensioni, con l’equalizzazione adattivo in grado di calibrare la musica in base al tipo di orecchio. Ledi terza generazione, inoltre, integrano il sensore di pressione per controllare la musica, le chiamate in entrata, avrete la possibilità di riagganciare le telefonate e di attivare in modo rapido anche l’assistente ...

Pubblicità

biscone69 : RT @MarioAlbanese7: GAZZETTA DELLO SPORT Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern.70 mln € E il Chelsea prepara il ri… - MarioAlbanese7 : GAZZETTA DELLO SPORT Juve, l'asta per De Ligt è aperta: entra in gioco il Bayern.70 mln € E il Chelsea prepara i… - lorenzoparente_ : Il #Napoli aspetta che #Mertens faccia la prima mossa, non ci saranno rilanci di #DeLaurentiis…i due si dovranno in… - Yavonz15 : Sembra che ci sia ancora una trattativa in corso o almeno Mertens spera in un rilancio del Napoli. Ma se alla fine… - Giancar00316273 : @giovannibrenteg È il famoso rilancio al... Ribasso.. ???????????? -