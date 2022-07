Radu si è tagliato l'ingaggio per dire sì alla Cremonese | l'Inter pagherà il 50% dello stipendio

Pubblicità

Il portale rumeno playsport.ro aggiorna sul futuro di Ionut alla Cremonese. Il portiere si è trasferito in prestito dall'Inter e per facilitare l'operazione, si legge, ha rinunciato a circa 400 mila euro del suo ingaggio, passando da 2,3 milioni a 1,9.