Pogba Juve, visite mediche programmate: a Torino nel fine settimana. Ultimissime (Di martedì 5 luglio 2022) Pogba Juve, programmate le visite mediche del centrocampista francese che nel fine settimana sarà a Torino Sono i giorni di Paul Pogba e Angel Di Maria, primi due acquisti del nuovo corso della Juventus di Allegri. Il francese e l'argentino sono attesi a Torino nel fine settimana. Stando a quanto riportato infatti da Sky Sport, nel weekend ci saranno le visite mediche e la firma che certificheranno il ritorno del francese in bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

