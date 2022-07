Non si presenta a lavoro in ospedale: dottoressa trovata morta in casa (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri mattina ad Anzio (Roma), una dottoressa è stata trovata morta all’interno della casa dove viveva: disposto l’esame autoptico sulla salma. Una dottoressa dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata trovata morta nella sua abitazione di Anzio. L’allarme è scattato ieri mattina quando i colleghi del nosocomio, non vedendola presentarsi a lavoro, hanno contattato i carabinieri. (Parentingupstream – Pixabay)I militari dell’Arma si sono, dunque, recati presso l’appartamento della donna e, dopo le mancate risposte al campanello, hanno forzato la porta ritrovandosi difronte alla terribile scena. Ora si indaga sulle cause del decesso. Anzio, non si presenta a lavoro in ... Leggi su esclusiva (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri mattina ad Anzio (Roma), unaè stataall’interno delladove viveva: disposto l’esame autoptico sulla salma. Unadell’Santa Maria Goretti di Latina è statanella sua abitazione di Anzio. L’allarme è scattato ieri mattina quando i colleghi del nosocomio, non vedendolarsi a, hanno contattato i carabinieri. (Parentingupstream – Pixabay)I militari dell’Arma si sono, dunque, recati presso l’appartamento della donna e, dopo le mancate risposte al campanello, hanno forzato la porta ritrovandosi difronte alla terribile scena. Ora si indaga sulle cause del decesso. Anzio, non siin ...

