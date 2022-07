Matt Hardy | “Cesaro è nel posto giusto | è un pacchetto completo”

(Di martedì 5 luglio 2022)è stato sicuramente una delle Superstar WWE più apprezzate sotto il punto di vista tecnico, infatti i fan hanno sempre accusato la federazione di aver sottovalutato molto il potenziale dello Swiss Superman. Alla fine,ha deciso di non rinnovare con la WWE, e ha debuttato recentemente in AEW, scioccando fan e backstage lato Stamford. Tutti si augurano che Claudio Castagnoli riesca a raggiungere vette più rosee a Jacksonville, anche un suo collega, che si dice piuttosto fiducioso. NelParlando sul suo podcast,ha parlato del passaggio diin AEW, ritenendo che verrà utilizzato al meglio: “È una grande risorsa. Per qualsiasi compagnia lavori, è una grande risorsa. Ho lavorato molto con lui, ovviamente, quando ...

