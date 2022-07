Marmolada | il dramma dei ghiacciai | “Spariranno entro 30 anni”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 luglio 2022) Sulla, dopo il crollo di domenica, proseguono le ricerche sui dispersi anche con l’utilizzo di droni e sonar. Perché oltre alle otto vittime accertate, ci sono ancora dieci italiani e tre stranieri di cui non si hanno notizie, sui quali gli uomini dei soccorsi hanno poche speranze: “Difficile che ci sia qualcuno in vita”. Le operazioni proseguono, ma le difficoltà sono tante: “Ci vorrà l’esame del dna per arrivare a un’identificazione di tutte le vittime”, spiegano gli inquirenti, che sulla più grande sciagura di queste montagne hanno aperto un fascicolo per disastro colposo. “La priorità è ora ricomporre i corpi dei deceduti e dare loro un nome, poi cercheremo di capire se ci sono anche delle responsabilità umane, oltre che climatiche”. Isi sciolgono Restando a quelle climatiche, è evidente come il caldo e la siccità di questo ...