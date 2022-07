Leonor e Sofia di Spagna tra tacchi e treccine: che stile! (Di martedì 5 luglio 2022) A vederle tra la folla Leonor e Sofia di Spagna potrebbero essere tranquillamente scambiate per ragazze comuni. Invece le due teenager appartengono a una delle famiglie reali più importanti d’Europa. Girano con le guardie del corpo, presenziano a eventi nazionali e internazionali insieme ai genitori, il re Felipe e la regina Letizia: la loro agenda è fitta. Il sangue blu però non impedisce alle sorelle di vestirsi come i coetanei. Il loro approccio alla moda è fresco, colorato e trendy… sulle orme della famosa mamma. Estate in famiglia, tra eventi e relax I reali di Spagna a BarcellonaSono giorni serrati per i reali di Spagna, impegnati in una serie di appuntamenti ufficiali in giro per il Paese. Uscita in solitaria per Leonor e Sofia, che hanno visitato senza i ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 5 luglio 2022) A vederle tra la folladipotrebbero essere tranquillamente scambiate per ragazze comuni. Invece le due teenager appartengono a una delle famiglie reali più importanti d’Europa. Girano con le guardie del corpo, presenziano a eventi nazionali e internazionali insieme ai genitori, il re Felipe e la regina Letizia: la loro agenda è fitta. Il sangue blu però non impedisce alle sorelle di vestirsi come i coetanei. Il loro approccio alla moda è fresco, colorato e trendy… sulle orme della famosa mamma. Estate in famiglia, tra eventi e relax I reali dia BarcellonaSono giorni serrati per i reali di, impegnati in una serie di appuntamenti ufficiali in giro per il Paese. Uscita in solitaria per, che hanno visitato senza i ...

Pubblicità

IOdonna : Le due ragazze promettono bene in fatto di stile - infoitcultura : Leonor e Sofia di Spagna: treccine e abiti ecosostenibili per l'uscita senza genitori a Girona - infoitcultura : Letizia di Spagna veste come le figlie Leonor e Sofia: la foto di famiglia è in coordinato - Ele_landia : @fossiFiga Comunque si sono messi d’accordo sui vestiti dai, hanno ricevuto il memo e la madre è intonata al vestit… - atlanticavill : che belle Letizia e Leonor ?? Sofia cos’ha addosso??? -