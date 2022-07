Lamborghini - A SantAgata Bolognese la sostenibilità è di casa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 luglio 2022) Evitare, ridurre e compensare, su questi tre pilastri si fonda la strategia didella. Un piano nato nel lontano 2009, che di certo non coglie impreparata ladel Toro in vista della prossima transizione energetica del 2035. Il rispetto dell'ambiente è infatti un dovere per il marchio di Sant'Agatae lo dimostra la certificazione nell'ambito del programma Carbon Neutrality, rilasciata nel 2015 dalla DNV GL (una delle principali società mondiali di classificazione, verifica e di servizi per la gestione del rischio ambientale). Ma lanon si ferma qui: il programma Direzione Cor Tauri porterà il costruttore sulla via della decarbonizzazione per i prossimi modelli, sempre mantenendo l'impegno nella neutralizzazione delle emissioni di CO2 del sito ...