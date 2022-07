La NASA vuole lanciare uno sciame di droni nello Spazio per la ricerca aliena (Di martedì 5 luglio 2022) L’ascesa dei droni super l’atmosfera e arriva fino allo Spazio sconfinato. Certo, ovviamente saranno dei droni particolari. Uno sciame quello che ha in mente la NASA: sarà affidato a loro il compito di portare avanti la ricerca aliena. La NASA vuole iniziare a usare i droni per le missioni spaziali – Adobe StockIl Jet Propulsion Laboratory della NASA ha assegnato 600.000 dollari di finanziamenti aggiuntivi per questo concept che vedrebbe sciami di minuscoli robot nuotatori inviati per esplorare gli oceani su lune o pianeti, in tutto il sistema solare. Una cifra che la dice lunga sulla fiducia riposta nei droni nuotatori da parte dei la National Aeronautics and Space Administration, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) L’ascesa deisuper l’atmosfera e arriva fino allosconfinato. Certo, ovviamente saranno deiparticolari. Unoquello che ha in mente la: sarà affidato a loro il compito di portare avanti la. Lainiziare a usare iper le missioni spaziali – Adobe StockIl Jet Propulsion Laboratory dellaha assegnato 600.000 dollari di finanziamenti aggiuntivi per questo concept che vedrebbe sciami di minuscoli robot nuotatori inviati per esplorare gli oceani su lune o pianeti, in tutto il sistema solare. Una cifra che la dice lunga sulla fiducia riposta neinuotatori da parte dei la National Aeronautics and Space Administration, ...

ParliamoDiNews : La NASA sostiene che la Cina vuole conquistare la Luna – RENOVATIO 21 #nasa #sostiene #cina #vuole… - infoitscienza : La NASA vuole il tuo aiuto per esplorare Marte, da casa tua. Ecco cosa devi fare - bedel1945 : La NASA blocca l'asta degli scarafaggi L'agenzia spaziale vuole recuperare la polvere lunare che era stata testata… - Ameridiem : La NASA vuole il tuo aiuto per esplorare Marte, da casa tua. Ecco cosa devi fare - Piergiulio58 : La NASA vuole il tuo aiuto per esplorare Marte, da casa tua. Ecco cosa devi fare. L'agenzia spaziale inviterà le pe… -