Isco dice di no a una squadra di Serie A: i dettagli (Di martedì 5 luglio 2022) Isco dice no a una squadra di Serie A, lo spagnolo per il momento non arriverà in Italia. Isco Real Madrid RomaLa Roma ha ricevuto un no da Isco. I giallorossi avevano tentato di portare lo spagnolo in Italia, giocatore che Mourinho già conosce e che verrà svincolato dal Real Madrid. Ieri i vari quotidiani davano già la trattativa come conclusa, ma oggi ha parlato il giocatore. Secondo quanto riportato da AS infatti, Isco avrebbe già detto di no rifiutando la proposta. L'intenzione del centrocampista è quella di rimanere in Spagna, ottenendo un accordo con un club che abbia accesso alla Champions League.

fairius994 : @LucaParry85 Isco dice si alla Roma , li danno buona pensione con vitto e alloggio - salvatorino860 : RT @GoalItalia: Isco respinge la proposta della Roma ? - PietroStonewolf : Dalla Spagna dicono #ISCO alla #Roma, da Trigoria smentiscono la trattativa... Oggi: ISCO dice NO alla Roma! #tuttapposto - PagineRomaniste : #Isco dice no alla #Roma: vuole giocare la #ChampionsLeague #ASRoma #Calciomercato - romanewseu : Calciomercato, dalla Spagna: “#Isco dice no alla Roma” ?? -