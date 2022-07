Incidente: morto 18enne calciatore che era stato tesserato per l’Avetrana Auto fuori strada (Di martedì 5 luglio 2022) In serata il sinistro. Per cause da dettagliare l’Auto che percorreva la Manduria-Avetrana è finita fuori strada e dopo varie carambole si è schiantata contro un albero in un campo. morto un diciottenne dopo il trasporto all’ospedale, un ferito. Scritto da Asd Avetrana calcio: Un’altra giovane vita si è spezzata a causa di un tragico Incidente nella serata di ieri. Antony Tafuro, già tesserato per la nostra squadra Juniores, purtroppo non ce l’ha fatta. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Antony nel momento di questo dolore incolmabile. Ti ricorderemo sempre come il ragazzo allegro e sorridente che sei stato. L'articolo Incidente: morto 18enne calciatore che era stato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 luglio 2022) In serata il sinistro. Per cause da dettagliare l’che percorreva la Manduria-Avetrana è finitae dopo varie carambole si è schiantata contro un albero in un campo.un diciottenne dopo il trasporto all’ospedale, un ferito. Scritto da Asd Avetrana calcio: Un’altra giovane vita si è spezzata a causa di un tragiconella serata di ieri. Antony Tafuro, giàper la nostra squadra Juniores, purtroppo non ce l’ha fatta. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Antony nel momento di questo dolore incolmabile. Ti ricorderemo sempre come il ragazzo allegro e sorridente che sei. L'articoloche era...

