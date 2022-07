Identificate altre 50 vittime del genocidio di Srebrenica (Di martedì 5 luglio 2022) Nel corso delle commemorazioni in programma a Srebrenica il prossimo 11 luglio, nel 27/mo anniversario del genocidio compiuto dai serbo - bosniaci nel luglio 1995, saranno tumulati i resti di altre 50 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Nel corso delle commemorazioni in programma ail prossimo 11 luglio, nel 27/mo anniversario delcompiuto dai serbo - bosniaci nel luglio 1995, saranno tumulati i resti di50 ...

