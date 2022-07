Fondirigenti, al via seconda edizione premio laurea in ricordo di Giuseppe Taliercio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui ricorre il quarantunesimo anno dalla scomparsa di Giuseppe Taliercio, Direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione Fondirigenti – promossa da Confindustria e Federmanager – che ne porta il nome, ricorda l’uomo e il manager attraverso l’assegnazione di premi di laurea a studenti meritevoli che abbiano discusso tesi di laurea sul management. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) destinati a laureati di età inferiore o uguale a 29 anni per tesi di laurea magistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nella transizione digitale e sostenibile delle imprese industriali italiane. In particolare, saranno ammesse alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui ricorre il quarantunesimo anno dalla scomparsa di, Direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse, la Fondazione– promossa da Confindustria e Federmanager – che ne porta il nome, ricorda l’uomo e il manager attraverso l’assegnazione di premi dia studenti meritevoli che abbiano discusso tesi disul management. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi (ciascuno del valore di 3mila euro) destinati ati di età inferiore o uguale a 29 anni per tesi dimagistrale sul ruolo del management e della formazione manageriale nella transizione digitale e sostenibile delle imprese industriali italiane. In particolare, saranno ammesse alla ...

