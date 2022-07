F1: Ferrari, Sainz festeggia a Fiorano il suo primo successo (Di martedì 5 luglio 2022) Maranello, 5 lug. - (Adnkronos) - Tornato in Italia dopo la prima vittoria della sua carriera ottenuta a Silverstone, il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz ha celebrato il traguardo con qualche amico al "Ristorante Montana" di Fiorano Modenese, luogo di casa per i Ferraristi. Torta, spumante, anche quello rigorosamente Ferrari come sul podio inglese, e le coccole dei proprietari del locale: "Grandi festeggiamenti. Continua così Carlos", il messaggio sul profilo Instagram del ristorante, ricco di cimeli e ricordi automobilistici sulle pareti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Maranello, 5 lug. - (Adnkronos) - Tornato in Italia dopo la prima vittoria della sua carriera ottenuta a Silverstone, il pilota spagnolo dellaCarlosha celebrato il traguardo con qualche amico al "Ristorante Montana" diModenese, luogo di casa per isti. Torta, spumante, anche quello rigorosamentecome sul podio inglese, e le coccole dei proprietari del locale: "Grandimenti. Continua così Carlos", il messaggio sul profilo Instagram del ristorante, ricco di cimeli e ricordi automobilistici sulle pareti.

