Dove deve andare Greta Il leghista Rinaldi perde il controllo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) "La Lega se ne fot***e della crisi climatica". Il giornalista del Fatto quotidiano Antonello Caporale provoca e Antonio, europarlamentareil. Ospiti di Coffeebreak su La7, Caporale esi confrontano sul tema dell'ecologia. "Come mai non c'è nessuno in Italia e in Europa che dica: guarda che l'Europa è responsabile dell'8% delle emissioni globali di Co2, mentre il grosso è fatto dalla Cina e dall'India. Lì non dice niente nessuno, come se noi fossimo i maggiori responsabili del disastro ecologico. Prima è stato detto diThunberg. Ormai è maggiorenne, perché non se ne va a Nuova Dehli o perché non va a Pechino a dire queste cose?". "Questo è il solito benaltrismo - si sbraccia in studio Caporale -, guardi i fatti in casa sua caro ...