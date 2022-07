Di fronte a tragedie come quella della Marmolada non basta dire: Mi dispiace (Di martedì 5 luglio 2022) Quanto segue ha poco o niente in comune con il romanzo di Marquez, probabilmente solo la tragicità del titolo. Inutile rimestare la materia sollecitati dai fatti funesti e incredibili accaduti domenica sulla Marmolada: con tutto il riguardo dovuto a chi, in alto loco, si sta prodigando con commozione personale probabilmente autentica e il rispetto per le vittime, le ennesime, della montagna, non è facile tener lontano un sentimento di fastidiosa intolleranza della forte connotazione di ipocrisia che finisce puntualmente per coinvolgere tutto l’apparato, pubblico e privato che dovrebbe gestire l’intera problematica. Ben vengano il rammarico e la rabbia espresse da Mattarella e Draghi nel commento pubblico sulla vicenda, se non fosse che gli italiani e il resto del mondo avevano assistito giusto un anno fa a qualcosa del genere. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Quanto segue ha poco o niente in comune con il romanzo di Marquez, probabilmente solo la tragicità del titolo. Inutile rimestare la materia sollecitati dai fatti funesti e incredibili accaduti domenica sulla: con tutto il riguardo dovuto a chi, in alto loco, si sta prodigando con commozione personale probabilmente autentica e il rispetto per le vittime, le ennesime,montagna, non è facile tener lontano un sentimento di fastidiosa intolleranzaforte connotazione di ipocrisia che finisce puntualmente per coinvolgere tutto l’apparato, pubblico e privato che dovrebbe gestire l’intera problematica. Ben vengano il rammarico e la rabbia espresse da Mattarella e Draghi nel commento pubblico sulla vicenda, se non fosse che gli italiani e il resto del mondo avevano assistito giusto un anno fa a qualcosa del genere. ...

AdishSeeYou : RT @Nicola_Bressi: Di fronte a tragedie come la #Marmolada ecco i negazionisti 'il #CambiamentoClimatico è un fenomeno naturale'. Pure esti… - riv39525750 : RT @Nicola_Bressi: Di fronte a tragedie come la #Marmolada ecco i negazionisti 'il #CambiamentoClimatico è un fenomeno naturale'. Pure esti… - OfficialTozzi : RT @Nicola_Bressi: Di fronte a tragedie come la #Marmolada ecco i negazionisti 'il #CambiamentoClimatico è un fenomeno naturale'. Pure esti… - Sbisolo : RT @Nicola_Bressi: Di fronte a tragedie come la #Marmolada ecco i negazionisti 'il #CambiamentoClimatico è un fenomeno naturale'. Pure esti… - __Vale0__ : RT @Nicola_Bressi: Di fronte a tragedie come la #Marmolada ecco i negazionisti 'il #CambiamentoClimatico è un fenomeno naturale'. Pure esti… -