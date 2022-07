Covid oggi Lazio, 13.555 contagi e 12 morti: record casi da gennaio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.555 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Si registrano inoltre altri 12 morti. A Roma i nuovi casi sono 7.070. “oggi nel Lazio su 5.857 tamponi molecolari e 45.923 tamponi antigenici per un totale di 51.780 tamponi, si registrano 13.555 nuovi casi positivi (+8.778), sono 12 i decessi (+5), 721 i ricoverati (+22), 62 le terapie intensive e 4.266 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,1%”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando che “si tratta del dato giornaliero più alto dal 26 gennaio scorso”. Questa, nel dettaglio, la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.555 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 5 luglio. Si registrano inoltre altri 12. A Roma i nuovisono 7.070. “nelsu 5.857 tamponi molecolari e 45.923 tamponi antigenici per un totale di 51.780 tamponi, si registrano 13.555 nuovipositivi (+8.778), sono 12 i decessi (+5), 721 i ricoverati (+22), 62 le terapie intensive e 4.266 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,1%”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, sottolineando che “si tratta del dato giornaliero più alto dal 26scorso”. Questa, nel dettaglio, la situazione nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono ...

