Cinque consigli per aiutare il tuo bambino a dormire meglio (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiDopo tanti mesi di attesa hai finalmente tra le braccia il tuo bambino. Tu e il tuo compagno siete felici, innamorati, pieni di aspettative, ma anche molto stanchi. Sono diversi giorni che non riesci a chiudere occhio e il tuo corpo comincia a risentirne. Il bambino si sveglia e piange ogni due ore e doversi svegliare nel cuore della notte per la poppata è un'abitudine che alla lunga rischia di stancare. Per fortuna, esistono alcuni trucchi per migliorare il sonno del bambino e, in questo modo, ricaricare un minimo le batterie. 1. Non sottovalutare il contatto fisico Molti bimbi, dopo essere stati messi a letto, tendono ad agitarsi. Per evitare che ciò accada, la mamma o il papà possono adagiare una mano sulla sua schiena o sul capo del piccolo: il calore della mano e la sicurezza che infonde questo gesto ...

