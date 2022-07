“Ciao”. Lutto per Elena Sofia Ricci, la notizia rattrista la ‘suora’ di Che Dio ci aiuti (Di martedì 5 luglio 2022) Elena Sofia Ricci in lacrime per la morte di Peter Brook. Il famoso regista teatrale del ‘900 è scomparso proprio in queste ore e l’attrice italiana ha voluto omaggiarlo con un piccolo pensiero. L’autore di“ The Mahabharata” se n’è andato a 97 anni (e che ha dato un contributo all’arte fino a 90) e la famosa protagonista di Che Dio ci aiuti, ha voluto lanciare un messaggio per lui. Postando infatti la foto del regista ha scritto semplicemente: “Ciao Peter”. Tra l’altro non è stata l’unica, un saluto a Brook lo ha rivolto anche Pietro Genuardi, attore di molte fiction e soap di successo attualmente nel cast de Il paradiso delle signore. Tra l’altro, del regista è praticamente impossibile riassumere l’enorme carriera. Come qualcuno saprà, Peter Brook era nato a Londra, da una famiglia di ebrei della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)in lacrime per la morte di Peter Brook. Il famoso regista teatrale del ‘900 è scomparso proprio in queste ore e l’attrice italiana ha voluto omaggiarlo con un piccolo pensiero. L’autore di“ The Mahabharata” se n’è andato a 97 anni (e che ha dato un contributo all’arte fino a 90) e la famosa protagonista di Che Dio ci, ha voluto lanciare un messaggio per lui. Postando infatti la foto del regista ha scritto semplicemente: “Peter”. Tra l’altro non è stata l’unica, un saluto a Brook lo ha rivolto anche Pietro Genuardi, attore di molte fiction e soap di successo attualmente nel cast de Il paradiso delle signore. Tra l’altro, del regista è praticamente impossibile riassumere l’enorme carriera. Come qualcuno saprà, Peter Brook era nato a Londra, da una famiglia di ebrei della ...

Pubblicità

pgiuma : Artefice di 1000 amori e di 1000 storie d’amore nate sotto l’ombrellone e nelle sere d’estate! Ciao Tonino ci manch… - SilviaCanal11 : @ShooterHatesYou Vivere un aborto spontaneo è già devastante di suo. In Italia l'associazione Ciao Lapo supporta da… - ollarethedig : claudio, ci manchi... sono solo due giorni ma già ci manchi. le mosche di venosa sono in lutto poiché hanno perduto… - MariaGloriaDiM2 : @BrunoMutarelli Ho letto adesso... Mi dispiace per il tuo lutto Anche la mia non c'è più ma la sento sempre vicina… - youarethesun__ : Non mi parlate basta voglio solo chiudermi in camera e ascoltare Running Up That Hill io sono ufficialmente in lutto ciao #StrangerThings -