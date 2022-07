Bindi (Abbott) 'FreeStyle Libre 3 ideale per diabetici con patologia complessa' (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. - "Per noi oggi è un giorno molto importante perché si aggiunge un nuovo nato alla nostra offerta di soluzioni tecnologiche per i pazienti con diabete". Lo ha dichiarato Massimiliano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. - "Per noi oggi è un giorno molto importante perché si aggiunge un nuovo nato alla nostra offerta di soluzioni tecnologiche per i pazienti con diabete". Lo ha dichiarato Massimiliano ...

Pubblicità

LocalPage3 : Bindi (Abbott) 'FreeStyle Libre 3 ideale per diabetici con patologia complessa' - TV7Benevento : Bindi (Abbott) 'FreeStyle Libre 3 ideale per diabetici con patologia complessa' - - italiaserait : Bindi (Abbott) ‘FreeStyle Libre 3 ideale per diabetici con patologia complessa’ -